شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شوقى يكتب: قراءة فى دراما النصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ومع النصف الأول من شهر رمضان المبارك نجد أنفسنا أننا أمام موسم درامي متميز ومختلف بكل المقاييس مختلف من حيث تنوع المواضيع وأدوار النجوم غير المتوقعة وإتاحة الفرصة لنجوم شابة في بطولات ووجوه جديدة في مساحة كبيرة من الأدوار في معظم المسلسلات نقف في حيرة كبيرة في اختيار المسلسلات الأفضل من الصعوبة بحق أن نحدد الأفضل في هذا الموسم الدرامي المميز، بالفعل الموسم الدرامي هذا العام هو الأفضل على كل المستويات، بل وفاق كل التوقعات، وأهم ما يميز هذا الموسم الدرامي الرمضاني هو أن كل عمل فني كان يحمل هدفا ورسالة ويخاطب كل البيوت المصرية بكل بساطة وإبداع.

ولاد الشمس

قلبي ومفتاحه

الشرنقة

إخواتي

كامل العدد

النص

فهد البطل

الكابتن

طه دسوقي

أحمد داود

حاتم صلاح

محمد دياب

أحمد أمين

أحمد مالك

مريم الخشت

چيهان الشماشرجي

أنوشكا

ياسمين عبد العزيز

فرح يوسف

عمرو سمير عاطف

مهاب طارق

عمرو محمود ياسين

محمود حمدان

تامر محسن

محمد شاكر خضير

محمود عبد التواب

شادي عبد السلام

حسام علي

أدوار جديدة وأداء متميز

محمود عزب

أشرف عبد الباقي

أحمد عبد العزيز

حمزة العيلي

صبري فواز

مينا أبو الدهب

شيكو

محمد ممدوح

محمود حميدة

إسعاد يونس

ميمي جمال

سوسن بدر

وتقابل حبيب

أثينا

النص

فهد البطل

أكرم حسني

عبد الرحمن محمد

ميشيل ميلاد

مشهد العتاب واللوم الذي جمع بين طه دسوقي مع الأسرة التي تبنته وهو طفل صغير في مسلسل ولاد الشمس.

مشهد محمد دياب في الحلقة 13 من مسلسل قلبي ومفتاحه وهو رد فعل محمد دياب حينما شاهد مي عز الدين مع آسر ياسين وكان مشهدا تختلط فيه المشاعر ما بين الحسرة والقهر والحب والعصبية والندم.

مشهد المعركة في مسلسل فهد البطل في الحلقة الثانية ما بين الأخين أحمد عبد العزيز وأحمد العوضي.

مشهد المواجهة بين ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا في ونقابل حبيب.

مشهد موت مفتاح في الحلقة الأخيرة من مسلسل ولاد الشمس.

مشهد قتل أحمد حاتم في مسلسل إخواتي.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025