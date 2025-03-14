من الانكسار إلى القوة.. رحلة هدى المفتي في 80 باكو تصل إلى محطتها الأخيرة

هدى المفتي تنجح في تحقيق حلمها في "80 باكو"

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مسلسل "80 باكو"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - جاءت نهاية مسلسل "80 باكو" بعد رحلة طويلة من الصعوبات والإنكسارات، وصلت فيها "بوسي -" إلى لحظة الوعي، حيث أدركت أنها الوحيدة القادرة على تأمين مستقبلها دون انتظار دعم من أحد.شهدت أحداث الحلقة قرار "بوسي -" في التخلص من أحلامها القديمة، حيث باعت الإسوارة التي لطالما رغبت بها، وجمعت أموالها التي كسبتها من عملها على تيك توك، وقامت بدفع مديونية مدام "لولا – انتصار" واشترت لها المحل، لكن لولا سجلته باسم بوسي، تعبيرًا عن ثقتها بها وهكذا، أصبحت بوسي صاحبة محل كوافير بإسمها.ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل خطت بوسي خطوة أخرى نحو الاستقلال الكامل، فبدلًا من العودة إلى بيت عمها، الذي لم يكن يومًا ملجأً آمنًا لها، قررت تحويل جزء من الكوافير إلى غرفة نوم لها ولأختها، لتعيش أخيرًا في مساحة تخصها، بعيدًا عن أي استغلال أو تحكم.بهذا القرار، أثبتت بوسي أن الاستقرار الحقيقي لا يأتي من الزواج أو الاعتماد على الآخرين، بل من بناء الإنسان لنفسه بنفسه.أطلعوا على تسريحات شعر أنيقة من وحي هدى المفتي نجمة المسلسل الرمضاني "80 باكو"مسلسل "80 باكو"، كوميديا اجتماعية من 15 حلقة، تدور أحداثه داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات، يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة، المسلسل من بطولة هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، رحمة أحمد، خالد مختار، وليد المغازي، تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».