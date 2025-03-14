عدولة تتزوج من نصار ووفاة حنة.. أبرز أحداث الحلقة 14 من العتاولة 2

العتاولة يكتشفون وقوف "عيسى الوزان" وراء ضبط "عدولة" لهم

إنقاذ "عاطف" من الموت و "عدولة" تتزوج من "نصار"

تفاصيل مسلسل "العتاولة 2"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 11:55 مساءً - عُرضت مساء اليوم الحلقة الرابعة عشرة من مسلسلوالذي تدور أحداثه في إطار من التشويق، ويُشارك ببطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين ومن أبرزهم، زينة.وشهدت أحداث الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل العتاولة 2 استكمالًا لأحداث المسلسل في الحلقات السابقة، عقب وصول "نصار، خضر" لمنزل "عدولة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة نسرين أمين لسرقة هاتفها فيكتشفان بأنها في انتظارهما ويعلمان بأن "عيسى الوزان" هو من أبلغها بذهاب العتاولة لمنزلها وسرقة هاتفها للحصول على مقطع الفيديو والذي تُهدد به "خضر" وحينما يواجهونه يُنكر معرفته بالأمر.كما شهدت أحداث الحلقة نقل "عاطف" والذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى أبو سريع إلى المستشفى على يد "السبتي" والذي أنقذه من الموت، ويعلم "العتاولة" وشقيقتهم "شادية" طليقة "عاطف" بما حدث له ويزورانه في المستشفى.ومن خلال تلك الزيارة يعلم "عاطف" بأن علاقته بـ"شادية" قد إنتهت، وعقب خروجه من المستشفى تتظاهر "الحاجة شديدة" والتي تُجسد شخصيتها الفنانة فيفي عبده بالحزن وتتعهد له بأنها ستنتقم له ممن فعل ذلك.وعلى جانب آخر بدأ كل من "شادية، جيجي" بإقناع "نصار" والذي يُجسد شخصيته الفنان أحمد السقا بالزواج من "عدولة" لإنقاذ "خضر" كما تؤكد على هذا الرأي "الحاجة شديدة"، وبالفعل يتم زواج "نصار" من "عدولة".وتنتهي أحداث الحلقة بظهور ضابط شرطة خلال حفل زفاف "عدولة، نصار" ليخبره بوفاة "حنة" زوجته السابقة والتي تُجسد شخصيتها الفنانة زينة.يُذكر أن أحداث الموسم الثاني من "العتاولة" تدور في إطار من التشويق والإثارة، والمسلسل يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ويأتي من بطولة: أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مي القاضي، ثراء جبيل، هدى الأتربي، ميمي جمال، مريم الجندي، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج صادق الصباح.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».