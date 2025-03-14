شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. والد مصطفى شعبان ينصحه بترك القصر وتربية ابنه بالحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث المثيرة، حيث ذهب حكيم باشا لوالده "أحمد صادق" فى منزله المتواضع، فوجده قد ترك الباب مفتوحا، فاستغرب كيف لا يشعر بالخوف، فأكد له والده أنه هو من يشعر بالخوف، ونصحه أن يترك القصر لأولاد عمه، ويترك لهم المال أيضاً، ويأتى ليعيش مع أبيه في منزله، ويربى ابنه بالحلال، ولكن رفض حكيم ذلك.

ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت واصل "رياض الخولي" الذي كان يجلس بصحبته زوجته وأخيه غراب "أحمد فهيم" وهددهما أن ما ينوي فعله في الجبل لن يحرق سواهما، وعرض على عمته جلالة "سلوى خطاب" أن تصعد للقصر حتى لا يصيبها مكروه مما سيفعله في زوجها، لكنها رفضت، كما عرض على غراب "أحمد فهيم" دية لابنه وهي المومياوات، بالرغم من أنه بريء من دمه.

وكشفت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ظهر سليم "منذر رياحنة" على فرس حكيم، وقال للضابط إن هذا الفرس يحفظ الجبل شبرا شبرا، وإنه سيدلهم على مكان المطاريد، ولكن يتفاجأ سليم أن الفرس يرفض التحرك، وحينها قال له حكيم إن هذا الفرس أصيل رفض أن يأخذ أمراً من شخص آخر غيره، ثم يأمره حكيم أن يتحرك بسليم إلى القصر.

وبدأت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بضبط حكيم باشا عند مصرع جريمة قتل الغفر، وكان ممسك في يده المسدس الذي أطلق منه الرصاص عليهم، ولكن لحسن حظه أن الغفر لم يكن مات، وعندما سأله الضابط من أطلق عليكوا النار، أجاب أن المطاريد هم من قاموا بفعل ذلك.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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