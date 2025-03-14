شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14.. عبد العزيز أبو العزم يأمر يوسف بفصل فرح من الشركة والان مع تفاصيل الخبر

توالت الأحداث في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث يستفسر عبد العزيز أبو العزم (صلاح عبد الله) عن تعيين فارس (كريم فهمى) لفرح (بسنت شوقى) في الشركة رغم كل ما حدث مع شقيقتها ليل (ياسمين عبد العزيز) ليخبره حازم (محمود ياسين جونيور) بأن فارس طرد مديرة مكتبه نجلاء بعدما اكتشف نقل أخباره أي شخص آخر وقام بتعيين فرح مكانها مباشرة.

يطلب عبد العزيز حضور فارس لاجتماع في الفيلا في وجود إخوته بسبب موضوع تعيين فرح في الشركة، ولكن فارس يرسل اعتذاره عن الحضور، وذلك أغضب والده ويرفض فارس حضور اجتماع العائلة رغم طلب والده الذى اعتبر ذلك عدم احترام للعائلة، ويبلغ عبد العزيز ابنه يوسف (خالد سليم) بأن يذهب الشركة ويفضل فرح مباشرة ويمنعها من الدخول.

وخلال أحداث مسلسل وتقابل حبيب فى الحلقة الرابعة عشر، اتصلت إجلال (أنوشكا) بـ ليل وأخبرتها بأسلوب شديد اللهجة، أن تُبعد أختها فرح عن ابنها فارس، وإلا سيكون لها تصرف آخر، لتذهب ليل مباشرة إلى فرح وتحاول إقناعها بالعدول عن فكرة العمل في شركة أبو العزم مع فارس.

تدخل فرح في مشاهدة كلامية مع ليل وتُصر على عدم تركها العمل في الشركة لأى سبب من الأسباب بل وتتهم أختها ليل بأنها لا ترغب سوى في مصلحتها الشخصية ولا تحب الخير لها، وذلك وسط دهشة وذهول من ليل ووالدتهما حنان سليمان، التي أكدت لـ ليل أنها ستحاول مع فرح لإقناعها بترك العمل في الشركة من أجل أختها وبناتها.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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