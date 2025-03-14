شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. الفرس يرفض التحرك مع منذر رياحنة ومصطفى شعبان يأمره بالذهاب للقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ظهر سليم "منذر رياحنة" على فرس حكيم، وقال للضابط إن هذا الفرس يحفظ الجبل شبرا شبرا، وأنه سيدلهم على مكان المطاريد، ولكن يتفاجأ سليم أن الفرس يرفض التحرك، وحينها قال له حكيم إن هذا الفرس أصيل رفض أن يأخذ أمراً من شخص آخر غيره، ثم يأمره حكيم أن يتحرك بسليم إلى القصر.

وبدأت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بضبط حكيم باشا عند مسرح جريمة قتل الغفير، وكان ممسكا فى يده المسدس الذي أُطلق منه الرصاص عليهم، ولكن لحسن حظه أن الغفير لم يكن مات، وعندما سأله الضابط من أطلق عليك النار، أجاب أن المطاريد هم من قاموا بفعل ذلك.

وانتهت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بسماع صوت طلق نار في الجبل، فذهب حكيم" مصطفى شعبان" على الفور مكان إطلاق النار بصحبة أحد رجاله، فوجد الغفير الذي عينته المديرية قد أطلق عليه النار فأمسك حكيم المسدس وهو في حالة ذهول مما حدث، وفي تلك اللحظة وصلت الشرطة، وحاول حكيم أن يبرر لهم وجوده بأنه سمع إطلاق النار فأتى ليعرف ما حدث ولكن نظر الضابط للمسدس الذي في يده.

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث كشف كبير المطاريد الجارحي، لحكيم باشا "مصطفى شعبان" أن عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" طلب منه أن يفتح له المغارة دون علم حكيم، وبعدما كان حكيم ينوى الخير له ولأولاده ويوزع التركة عليهم، ثار غضبه من جديد نحوهم وتوعد لهم طالما قدموا يد الخيانة له.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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