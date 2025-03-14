شكرا لقرائتكم خبر عن عقبال عندكوا الحلقة 14.. والدة مي تتفاجأ بطلب خالد لخطبتها وتصفه بـ"القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل عقبال عندكوا، شعرت مدام رقية والدة مي "لبنى ونس" بالصدمة والخجل، بعدما تقدم الدكتور خالد شقيق حازم "حسن الرداد" زوج ابنتها مي "إيمي سمير غانم" لخطبتها.

ووصفت مدام رقية خالد بـ"القمر"، على الرغم من كونها تفاجأت بتقدمه لخطبتها.

وكانت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل عقبال عندكوا، شهدت مشاجرة بين حازم "حسن الرداد" ومي "إيمي سمير غانم"، حيث هددته بأنها ستترك المنزل، وهو رحب بتلك الخطوة وطلب منها الرحيل كما هددت.

حرضت مي "إيمي سمير غانم" لحارس العقار، ضد زوجها حازم "حسن الرداد"، حيث طالبته بعمل محضر له، بعدما أصابه في قدمه.

ورد حارس العقار على مي، بأنه لا يمكن أثناء مشكلات الأزواج أخذ إصابات كإصابته على محمل الجد، موضحا له أنه أصيب برصاصات في ظهره أثناء مشكلة بين مداد سهير وزوجها في الدور الرابع من العقار.

وعلم جيران حازم "حسن الرداد" ومي "إيمي سمير غانم" عن السبب وراء الأزمة التي وقعت بينهما، والتي أدت إلى رغبتها في ترك المنزل.

وكشف حازم عن سبب المشكلة مع زوجته مي، حيث أنه طلب منها أن ترتدي "جاكت" أثناء الخروج حتى لا تصاب بنزلة برد، إلا أنها رفضت، وهو الأمر الذي أصاب جارهم أمجد وزوجته بالصدمة.

وحاول أمجد "محمد ثروت" إصلاح العلاقة بين مي "إيمي سمير غانم" وحازم "حسن الرداد"، وإثنائها عن قرار ترك المنزل والذهاب لبيت أهلها.

وطلبت مي من جيرانها سلطان وزوجته حورية، أن يتصلا بوالدتها على رقم "011".

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025