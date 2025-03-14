شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة.. ولعة يتزوج سحر ويفتتح بازارا بدار الأيتام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، قيام "ولعة" أحمد مالك بحرق المخدرات.

وكشف المسلسل بعد مرور عام، بقيام "ولعة" افتتاح بازار داخل الدار وبعض المشغولات اليدوية والمكتبة التى كان يتمنى "قطايف" فتحها، كما ظهر خلال المشاهد بعد زواجه من "سحر" فرح يوسف، واختتمت الحلقة بجلوسه لوحده وحديثه مع نفسه متذكرًا صديقيه مفتاح" و "قطايف" لينتهى أحداث المسلسل.

وكانت الحلقة شهدت معرفة "ولعة" أحمد مالك بمكان "بابا ماجد" محمود حميدة، وذهب له وبمجرد فتحه الباب قام "ولعة" بضربه، وعنف "ولعة" "ماجد" الذى حاول أن يستعطفه بأنه عمه، ليخبره أن دماء "مفتاح" طه دسوقى و "قطايف" معتز هشام، وحصل على الملف منه وأبلغ الشرطة وألقى القبض عليه.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحًا وتعاد الساعة 10.30 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحًا والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.

قصة مسلسل ولاد الشمس

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.

أبطال مسلسل ولاد الشمس

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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