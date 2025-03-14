شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عرض ولاد الشمس الحلقة الأخيرة.. أبطال حقيقون يرون صعوبات حياتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف صناع مسلسل ولاد الشمس، الذي عرض ضمن موسم رمضان 2025، عن بعض حالات الأيتام الذين تربوا داخل دار، والصعوبات التى واجهوها فى المدرسة سواء من زملائهم أو من المدرسين عندما كانوا يعطونهم هدايا فى يوم اليتيم.

وكشف بعض الأيتام الحقيقيون عقب انتهاء آخر حلقات مسلسل ولاد الشمس عن تخلى الأهل عنهم فى طفولتهم لأسباب مختلفة، والصعوبات التى واجهتهم أثناء الحياة والزواج والتأثير السلبي الذى يعود عليهم بسبب بعض الأشخاص فى المجتمع ونظرتهم لهم، وكيف تجاوزوا كل هذه الصعاب وحققوا ذاتهم ووصلوا لمكانات جيدة فى المجتمع.

ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانوني للخروج منها، وهما شخصين مختلفين في الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان في صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان في السرقه لصالحه.

مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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