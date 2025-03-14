شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر من فيلا أكرم حسني.. هنشوف آخر حلقات مسلسل الكابتن مع نجم الكوميديا والان مع تفاصيل الخبر

من داخل فيلا الفنان أكرم حسني يتابع الخليج 365 بالفيديو كواليس مشاهدة نجوم مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة من العمل بحضور عدد من الصحفيين والإعلاميين وصناع المسلسل.

قصة مسلسل الكابتن



وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

أبطال مسلسل الكابتن



مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.

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