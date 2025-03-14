شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14.. دياب يأخذ آسر ياسين إلى منزل مى عز الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأخذ أسعد (دياب) محمد عزت (آسر ياسين) إلى شقة ميار (مي عز الدين) وسط صدمتها الشديدة، خلال أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 ويتعامل معهما بلطف بخلاف شعوره تجاههما بعد اكتشاف أمرهما وأنهما على علاقة ببعضهما البعض، كما يشترى لهما طعاما.

وكانت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 والتي جاءت بعنوان "موعد" بدأت بذهاب أسعد (دياب) إلى منزل محمد عزت (آسر ياسين)، بعد اكتشافه علاقته بميار (مي عز الدين)، وطلب منه أن ينزلا للحديث في المعرض الخاص به بعيدا عن والدته، كما أوهمه أنه يريده في طلب ويريد أن يتصالحا.

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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