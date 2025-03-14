شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14.. رقية تستمر فى إشعال النار بين يوسف وليل والان مع تفاصيل الخبر

تستمر رقية (نيكول سابا) في محاولاتها لإشعال النار بين يوسف (خالد سليم) وطليقته ليل (ياسمين عبد العزيز)، وذلك خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، حيث تبلغ رقية زوجها يوسف بأن ليل كانت تتلصص على فارس من أجل الإيقاع به ووضعه في صفها، من خلال دفع أختها فرح (بسنت شوقى) للعمل في الشركة مع فارس، ووصف ما قالته والدته عن ليل مبالغة.

وخلال الحلقة تعنف رقية، زوجها يوسف بسبب دفاعه عن ليل، وتحذره منها، وتوهمه بأن ليل ترغب في الانتقام منه، وقد يكون ذلك من خلال بناته، ولا تستبعد أن تقتلهن، ويدخل يوسف فى موضوع آخر حيث يكشف لرقية عن قلقه من فارس بسبب وقوفه المتكرر ضده، لتقترح رقية بأن فارس لابد أن يكون في صفهم بأى طريقة، والحل هو تقريبه من شقيقتها كاريمان (إنجى كيوان) التي ستستطيع السيطرة عليه.

وبدأت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب، بمشادة بين ليل وإجلال (أنوشكا) التى اتهمتها بالتلصص على أبنائها، ويتدخل فارس للدفاع عن ليل، لتخبره والدته بأنه الصيدة الجديدة التى تريد ليل اصطيادها من خلال ادخال أختها فرح الشركة، لتفاجئ إجلال الجميع بالكشف عن علاقة فرح بفارس أثناء تواجدهما فى ألمانيا.

يؤكد فارس أن ما تقوله والدته ليس حقيقى فهو لم يخن زوجته إطلاقًا، وأن فرح بالنسبة له مثل اخته، وستظل كذلك ويؤكد بأنه لن يسمح لأحد أن يتحدث عنها بسوء، وينهى فارس الأمر ويغادر الجميع، ليتحدث بعدها مع ليل يتحدث فارس مع ليل وينكر ما قالته والدته اجلال عن علاقته مع أختها فرح وتقتنع ليل بكلام فارس.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

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