شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. الغفير يبرئ مصطفى شعبان من قتله ويتهم المطاريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بضبط حكيم باشا عند مسرح جريمة قتل الغفير، وكان ممسكا فى يده المسدس الذي أُطلق منه الرصاص عليهم، ولكن لحسن حظه أن الغفير لم يكن مات، وعندما سأله الضابط من أطلق عليك النار، أجاب أن المطاريد هم من قاموا بفعل ذلك.

وانتهت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بسماع صوت طلق نار في الجبل، فذهب حكيم" مصطفى شعبان" على الفور مكان إطلاق النار بصحبة أحد رجاله، فوجد الغفير الذي عينته المديرية قد أطلق عليه النار فأمسك حكيم المسدس وهو في حالة ذهول مما حدث، وفي تلك اللحظة وصلت الشرطة، وحاول حكيم أن يبرر لهم وجوده بأنه سمع إطلاق النار فأتى ليعرف ما حدث ولكن نظر الضابط للمسدس الذي في يده.

وكشفت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث كشف كبير المطاريد الجارحي، لحكيم باشا "مصطفى شعبان" أن عمه نوح "أحمد فؤاد سليم" طلب منه أن يفتح له المغارة دون علم حكيم، وبعدما كان حكيم ينوى الخير له ولأولاده ويوزع التركة عليهم، ثار غضبه من جديد نحوهم وتوعد لهم طالما قدموا يد الخيانة له.

وكشفت لومة "يارا قاسم" لصفا "هاجر الشرنوبي" الخطة التي دبرتها برنسة "سهر الصايغ" مع إخوتها سليم وبحر، ضد أبوها كبير المطاريد للتخلص منه، وذلك خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، حيث قالت لها إنهم ينون التخلص منه عن طريق قتل الغفير الذي يحرس الجبل، فإما أن يتهم هو بقتلهم أو يتم قتله على أيديهم، مما أثار غضب صفا وخرجت مسرعة من الحجرة لتجد برنسة تستمع لحديثهم من خلف الباب، فهددتها صفا إذا أصيب أبوها بمكروه سوف ترى منها وجه لم تراه من قبل.

ونصب واصل "رياض الخولي"، وغراب "أحمد فهيم"، فخاً جديداً لحكيم باشا "مصطفى شعبان" وذلك خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، للنجم مصطفى شعبان، حيث صعدوا الجبل بصحبة سليم "منذر ريحانة"، وطلبوا من كبير الإرهابيين بخيت، أن يقتل الغفير الذي يتبع المديرية، ولم يفصحوا له عن السبب وراء طلبهم ولكن أغروه بالكثير من الأموال وبالفائدة التي ستعود عليه من وراء ذلك، ووافق بخيت على طلبهم.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.



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