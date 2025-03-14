شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 14.. صدام بين ليل وأختها فرح بسبب فارس والان مع تفاصيل الخبر

تطورت أحداث مسلسل وتقابل حبيب فى الحلقة الرابعة عشر، بعدما اتصلت إجلال (أنوشكا) بـ ليل (ياسمين عبد العزيز) وأخبرتها بأسلوب شديد اللهجة، أن تُبعد أختها فرح (بسنت شوقى) عن ابنها فارس (كريم فهمى)، وإلا سيكون لها تصرف آخر، لتذهب ليل مباشرة إلى فرح وتحاول إقناعها بالعدول عن فكرة العمل في شركة أبو العزم مع فارس.

تدخل فرح في مشاهدة كلامية مع ليل وتُصر على عدم تركها العمل في الشركة لأى سبب من الأسباب بل وتتهم أختها ليل بأنها لا ترغب سوى في مصلحتها الشخصية ولا تحب الخير لها، وذلك وسط دهشة وذهول من ليل ووالدتهما حنان سليمان، التي أكدت لـ ليل أنها ستحاول مع فرح لإقناعها بترك العمل في الشركة من أجل أختها وبناتها.

وشهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل وتقابل حبيب استمرار قية (نيكول سابا) في محاولاتها لإشعال النار بين يوسف (خالد سليم) وطليقته ليل، حيث تبلغ رقية زوجها يوسف بأن ليل كانت تتلصص على فارس من أجل الإيقاع به ووضعه في صفها، من خلال دفع أختها فرح للعمل في الشركة مع فارس، ووصف ما قالته والدته عن ليل مبالغة.

وخلال الحلقة تعنف رقية زوجها يوسف بسبب دفاعه عن ليل، وتحذره منها، وتوهمه بأن ليل ترغب في الانتقام منه، وقد يكون ذلك من خلال بناته، ولا تستبعد أن تقتلهن، ويدخل يوسف فى موضوع آخر حيث يكشف لرقية عن قلقه من فارس بسبب وقوفه المتكرر ضده، لتقترح رقية بأن فارس لا بد أن يكون في صفهم بأى طريقة، والحل هو تقريبه من شقيقتها كاريمان (إنجى كيوان) التي ستستطيع السيطرة عليه.

مسلسل وتقابل حبيب يعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2025، على قناة DMC الساعة 8:30 مساء والإعادة الساعة 2:45 صباحًا و1:30 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 6:00 مساء والإعادة 4:30 صباحًا و9:30 صباحًا بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch it الساعة 6 مساء.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025