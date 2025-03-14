شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة كامل العدد يفرحون بدخول شريف منتخب مصر.. ويسرا ضيفة الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامس عشر من مسلسل كامل العدد 3، بمطالبة "عادل"، الفنان حسين فهمي، يد "فوزية"، الفنانة ميمي جمال، في جو رومانسي.

وطبخ الفنان حسين فهمى بيده، لميمي جمال، ويعترف بحبه لها، ويطلب يدها للزواج، وترفض بأن لديها أحفاد، ويطلب منها التفكير.

تطلب الفنانة دينا الشربيني من زوجها السابق "يزبك"، بعدم التواصل من الأولاد بدون علمها، ويستجيب لها.



يعترف "شريف"، حمزة دياب بحبه لوالدته "ليلي"، الفنانة دينا الشربيني، بعد تواصلها مع مدير الفريق وعودته مرة أخري للفريق في تركيا، وينضم لمنتخب مصر، ويحصل على الرقم 11.



أولاد "ليلي"، يدشنون حملة توعية لنظافة النيل، من القمامة.



وتظهر الفنانة يسرا مع الفنان حسين فهمي، وتغار الفنانة ميمي جمال من الفنانة يسرا، بعد أن طلب يدها للزواج، ونجحت المهمة التي اتفق الفنان حسين فهمي مع يسري لكي تتزوجه الفنانة ميمي جمال بالمسلسل.



وكانت الحلقة الرابع عشر من مسلسل كامل العدد 3، شهدت طلب فاتن "ألفت إمام" من تيمور أبو العز "أحمد كمال"، السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن صدر حكم قضائى بالحجز على المزرعة الخاصة به.



ورفض تيمور اقتراح فاتن، وطلب منها إخفاء أمر الحجز على المزرعة عن الجميع بدون استثناء، موضحا لها أنه سيتعامل مع الأمر ويحل الأزمة.



ووجه الكاتب حسين "أحمد عبد الوهاب" عتابا لـ مولى "مريم الخشت" بسبب خطيبها منصور "عمرو صالح".



وخاطب حسين مولى بطريقة تحمل عتابا وغيرة فى أن واحد، موضحا لها أنه كان هناك الوقت الكافى لتحكى له أكثر عن علاقتها بمنصور، بدلا من أن يفاجأ بخطبتهما.



وحاولت ليلى "دينا الشربيني" وفوزية "ميمى جمال"، إقناع مولى "مريم الخشت" بإقامة عرس لها وحفل زفاف، خاصة وأنها كانت ترفض الفكرة منذ بداية ارتباطها.



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