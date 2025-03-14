شكرا لقرائتكم خبر عن "موعد على العشاء" عنوان الحلقة 14 من مسلسل قلبي ومفتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أحداث مسلسل قلبي ومفتاحه الحلقة 14 بطولة آسر ياسين ومي عز الدين، تحت عنوان "موعد على العشاء"، وذلك بعد الأحداث المثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية، واكتشاف أسعد (دياب) علاقة ميار (مي عز الدين) بمحمد عزت (اسر ياسين) وذهابه إلى منزل عزت.

وتعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل غدا على قناة on في تمام الساعة 11 مساء، والإعادة 8 صباحا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة 9 مساء، والإعادة الساعة 6 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة watch it الإلكترونية .

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، ومي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم،، عايدة رياض، تقى حسام، حازم سمير، أسامة أبو العطا، سارة عبد الرحمن، محمود عزب، محمد علي ميزو، جنا صلاح، وغيرهم من الفنانين، تأليف تامر محسن ومها الوزير، مخرج وحدة ثانية وائل فرج، إخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

ويناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية محمد عزت سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من أسعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج مما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

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