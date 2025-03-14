شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة أحمد تعلن عن طلاقها: مش عايزة أتجوز تانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة رحمة أحمد مؤشرات البحث بعد حديثها في أحد البرامج عن طلاقها، وقالت "اتطلقت وهو عايش برة مش هنا، ومش عايزة أتجوز تاني".

طلاق رحمة احمد

وتشارك رحمة أحمد في مسلسل الكابتن، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، مسلسل الكابتن تدور أحداثه حول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحالته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجى الوحيد المُساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين.