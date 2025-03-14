شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حكيم باشا الحلقة 14.. مصطفى شعبان يعرض على غراب المومياوات كدّية لابنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذهب حكيم باشا "مصطفى شعبان" لبيت واصل "رياض الخولي" الذي كان يجلس بصحبته زوجته وأخيه غراب "أحمد فهيم" وهددهم أن ما ينوى فعله في الجبل لن يحرق سواهم، وعرض على عمته جلالة "سلوى خطاب" أن تصعد للقصر حتى لا يصيبها مكروه مما سيفعله في زوجها، لكنها رفضت، كما عرض على غراب "أحمد فهيم" دية لابنه وهى المومياوات، بالرغم من أنه برىء من دمه.

وكشفت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا بطولة النجم مصطفى شعبان، الكثير من الأحداث، حيث ظهر سليم "منذر رياحنة" على فرس حكيم، وقال للضابط إن هذا الفرس يحفظ الجبل شبرا شبرا، وأنه سيدلهم على مكان المطاريد، ولكن يتفاجأ سليم أن الفرس يرفض التحرك، وحينها قال له حكيم إن هذا الفرس أصيل رفض أن يأخذ أمراً من شخص آخر غيره، ثم يأمره حكيم أن يتحرك بسليم إلى القصر.

وبدأت الحلقة الـ14 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بضبط حكيم باشا عند مسرح جريمة قتل الغفير، وكان ممسكا فى يده المسدس الذي أُطلق منه الرصاص عليهم، ولكن لحسن حظه أن الغفير لم يكن مات، وعندما سأله الضابط من أطلق عليك النار، أجاب أن المطاريد هم من قاموا بفعل ذلك.

وانتهت الحلقة 13 من مسلسل حكيم باشا، بطولة النجم مصطفى شعبان، بسماع صوت طلق نار في الجبل، فذهب حكيم" مصطفى شعبان" على الفور مكان إطلاق النار بصحبة أحد رجاله، فوجد الغفير الذي عينته المديرية قد أطلق عليه النار فأمسك حكيم المسدس وهو في حالة ذهول مما حدث، وفي تلك اللحظة وصلت الشرطة، وحاول حكيم أن يبرر لهم وجوده بأنه سمع إطلاق النار فأتى ليعرف ما حدث ولكن نظر الضابط للمسدس الذي في يده.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد، أحمد بسيم ، محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، محمد العمروسي، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

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