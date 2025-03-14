هيفاء وهبي ترد على أحلام بعد معايدتها بيوم ميلادها: أحلى ملكة 

هيفاء وهبي ترد على أحلام: أحلى

مصير فيلم "ولاد المحظوظة" لهيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 10:19 مساءً - ردت الفنانةعلى النجمة، والتي حرصت على معايدتها بمناسبة يوم ميلادها، وذلك من خلال حسابيهما على موقع التغريدات القصيرة "إكس".ردتمن خلال حسابها الشخصي على "إكس"؛ على تهنئة النجمة الإماراتيةلها بمناسبة يوم ميلادها، حيث قالت: "شكرا حبيبتي أحلام على المعايدة الحلوة ودعواتك الطيبة .. وأنا بحبك من قلبي يا احلى ملكة".وكانتشاركت متابعيها ومحبيها من خلال حسابها على "إكس"؛ صورة للفنانة هيفاء وهبي وهنأتها بيوم ميلادها، حيث قالت: "كل عام وانتي سعيده كل عام وأيامك فرح وصحه وحب ونجاح يا غلا أخت بحبببببك قد الدنيا كلها كل عام وهيفاء وهبي رقم صعب".أطلعوا على إطلالات هيفاء وهبي في يوم ميلادها.. مزيج من الستريت ستايل والإبهارفيلم "ولاد المحظوظة" بطولة الفنانة، والذي انتهت منه قبل 6 شهور تقريباً، وكان مُقرراً عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجّل لموسم أفلام رأس السنة، ليتم تأجيله مرة ثالثة لموعد لم يُحدد بعد.وتجسّد هيفاء وهبي خلال الأحداث شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف. والفيلم يشارك في بطولته: بيومي فؤاد، محمود الليثي، نانسي صلاح، توني ماهر، سامي مغاوري، محمد الكيلاني، كريم عفيفي. ومن تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

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