وتقابل حبيب الحلقة 14.. كريم فهمي يستقيل من الشركة وياسمين عبد العزيز تحت التهديد

رقية تستمر في إشغال النار بين وفارس وليل

View this post on Instagram A post shared by synergy.تامر مرسى (@synergy.tamermursi)

فارس يستقبل من الشركة بعد فصل فرح

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 10:19 مساءً - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل ""، العديد من التطورات والأحداث المثيرة، حيث بدأت بكشف إجلال () عن علاقة سابقة بين فارس () وفرح أخت ليل ()، لينكر فارس الأمر تماماً ويؤكد أنه لم يخن زوجته تماماً وأن فرح بالنسبة له مثل اخته ولن يسمح لأحد أن يتحدث عنها بسوء، ويؤكد فارس لـ ليل أن ما قالته والدته غير صحيح تماماً وتصدقه ليل.تستمر رقية (نيكول سابا) في مخططها لإشعال النار بين زوجها فارس وطليقته ليل (ياسمين عبد العزيز)، وتثير قلقه بأن ليل من الممكن أن تنتقم منهم في بناته ليقرر يوسف تعيين حارس خاص يلازمهن طوال الوقت، كما تخبره بأن فارس لابد أن يكون في صفهم والحل هو تقريبه من كاريمان (إنجي كيوان) التي ستسطيع السيطرة عليه".يمكنكِ قراءة.. إجهاض ياسمين عبد العزيز ورنا رئيس بأيدي زوجيهما في رمضان 2025تتصل إجلال بـ ليل وتخبرها بنبرة حادة أن تبعد أختها فرح عن فارس ابنها بأي طريقة، لتذهب ليل إلى فرح وتتحدث معها إلا أن الأخيرة تصر على موقفها بالاستمرار في الشركة بل وتتهم ليل بأنها لا تحب الخير لها وتفكر في مصلحتها الشخصية فقط، وفي نفس الوقت يطلب عبد العزيز أبو العزم () حضور فارس إلى الفيلا للحديث معه في أزمة فرح ولكن فارس يعتذر عن الحضور.يذهب يوسف إلى الشركة ويقابل فارس ويكشف له عن غضب والده بسبب عدم حضوره، ويخبره بقرار فصل فرح ، ليرد فارس على يوسف بأن ذلك اذا حدث سيترك الشركة خاصة وانه يجد نفسه لا يستطيع تعيين مديرة لمكتبه رغم أنه شريك في الشركة والعضو المنتدب لها، وعندما تصل فرح إلى الشركة يمنعها الأمن من الدخول قبل تدخل فارس والسماح لها بالدخول.تقتحم إجلال الاستراحة الخاصة بـ ليل وتهددها مرة أخرى بأن تبعد أختها عن ابنها، ترد ليل على إجلال بأنه لن تسكت على تهديداتها المستمرة مرة أخرى، وتتصل بفرح وهي منهارة وتبلغها بما حدث ويسمع يوسف المكالمة ويعرف بأن والدته هددت ليل مرة أخرى، وتغادر فرح الشركة، ورداً على كل ما يحدث يدخل فارس على يوسف المكتب ويبلغه بقرار استقالته.إقرئي أيضاً.. نيكول سابا لـ"الخليج 365": طلبت من ياسمين عبد العزيز ألا تزعل مني بسبب مشهد في وتقابل حبيببطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبوباشا، إنجي كيوان، أحمد عبد الله، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدي هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».