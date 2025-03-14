الناقد أندرو محسن يشيد بأداء حاتم صلاح بمسلسل إخواتي

أندرو مُحسن يؤكد بأن حاتم صلاح يفهم طبيعة الشخصية التي يُجسدها

تفاصيل مسلسل إخواتي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 10:19 مساءً - حقق مسلسلصدى كبير لدى الجمهور منذ عرض أولى حلقاته ببداية شهر رمضان المعظم، وقد اشاد عدد منوالجمهور بأبطال المسلسل وتجسيدهم المُميز للشخصيات خلال أحداثه.ومن أبرز الفنانين الذين قد اشاد الجمهور بهم الفنان حاتم صلاح والذي جسد خلال أحداث مسلسل "إخواتي" شخصية "فرحات" حيث جسد الشخصية باحترافية شديدة جعلته يُحقق نجاحًا كبيرًا من خلالها.ومن أبرز من أشادوا بأداء الممثل حاتم صلاح في مسلسل "إخواتي" الناقد السينمائي أندرو محسن، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الخاص استعرض من خلاله نجاح الفنان حاتم صلاح في تجسيد شخصية "فرحات" خلال أحداث المسلسل.وقال الناقد أندرو محسن في منشوره: "حاتم صلاح من أكتر الناس اللي استمتعت بأداؤهم في مسلسلات النص الأول من رمضان، اللي كان فيه كذا ممثل كويس، أنا شفت حاتم صلاح قبل كده في المسرح وكان ملفت جدًا، وبعدين شفته في مسلسل كان معمول بميزانية محدودة جدًا على يوتيوب اسمه سجن اختياري، وده قبل ما يظهر مع أحمد أمين أو أحمد مكي".وأضاف خلال منشوره: "دوره في إخواتي بيأكد حاجه مهمة وهي إنه بيفهم طبيعة الشخصية وطبيعة العمل ككل، يعني هو هنا بيقدم مساحة كوميديا كبيرة بس مش هينفع يعمل لزمة للشخصية ويغمز بعينه زي في شخصية نفادي في الكبير أوي، الكوميديا في إخواتي طالعه من شخص عادي دمه خفيف وعادة بيكون محشش وده بيخليه مايعملش حساب للي بيقوله. توازن الجزء الكوميدي وبعده عن المبالغة مش بس مهم للمسلسل كله لكن كمان للشخصية، عشان لما ييجي يقول جملة رومانسية جدًا لمراته زي "الملايكة مابتخلفش يا حبيبتي، هما بيتخلقوا بس" نقدر نصدقه. وبشكل عام ثنائية ناهد (كنده علوش) وفرحات (حاتم صلاح) من أحلى الثنائيات اللي شفتها في التلفزيون من فترة ".يُذكر أن مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهم إذ يضطرون للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمرون بها ثم تتوالى الأحداث.وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، حول أربع أخوات هن "أحلام، ناهد، سهى، نجلاء"، ويُشارك ببطولة المسلسل كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل والمسلسل من تأليف مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.

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