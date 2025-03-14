رحمة أحمد تكشف لرامز جلال أسباب خسارة وزنها في رامز إيلون مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 10:19 مساءً - عُرض منذ قليل الحلقة الجديدة من برنامج "رامز ايلون مصر"، وكانت ضيفة الحلقة الفنانة رحمة أحمد والتي تعرضت لمقلب الحلقة من تقديم الفنان رامز جلال. رحمة أحمد تُصاب بحالة من الخوف خلال تعرضها لمقلب الحلقة وبدأت أحداث الحلقة من خلال فكرة البرنامج الأساسية، وهي إيهام الفنانة رحمة أحمد بالمُشاركة في برنامج لاكتشاف المواهب مع فريق التحكيم والذي يضم الفنانة اللبنانية نوال الزغبي ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور والفنان رامز جلال.

وبدأت الحلقة بتقديم رامز جلال لرحمة أحمد بشكل ساخر؛ واصفًا إياها فنانة ضلت طريق النجومية، ضحية "المطبلاتية" والمنافقين واللجان الإلكترونية، وبدل ما تبقى نجمة صف أول شالت زلط".

وأضاف رامز: "بنت بسيطة عادية كانت ممكن تمثل بكل عفوية، ضغطوا عليها وفهموها إنها كوميديانة، موسم واحد وفجأة السجادة اتسحبت من تحتها، وبعد المدح بزيادة بقت شتيمة وقلة قيمة، معانا المدبوحة المجروحة الشهيرة بمربوحة". رحمة أحمد تكشف لرامز جلال سبب خسارتها لوزنها وخلال الحلقة وجه رامز جلال سؤالًا لرحمة أحمد عن سبب خسارتها لوزنها، حيث قالت : "أنا لا أعمل رجيم، أنا جالي اكتئاب بعد الطلاق"؛ موضحة أن تربطها علاقة طيبة بطليقها وأنها كانت تحبه كثيرًا.

رحمة أحمد حاضرة في رمضان من خلال "80 باكو، والكابتن" تشارك الفنانة رحمة أحمد في مسلسلات رمضان 2025؛ من خلال مسلسل "80 باكو" هو كوميديا اجتماعية تدور أحداثها داخل عالم الكوافيرات، حيث تسعى بوسي، وهي شابة من طبقة متواضعة، لجمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها. وبينما يحاول الثنائي تجاوز العقبات؛ يواجهان سلسلة من التحديات والمواقف الطريفة التي تضفي على رحلتهما الكثير من المرح والإثارة.

المسلسل من بطولة: هدى المفتي، انتصار، دنيا سامي، خالد مختار، وليد المغازي، ومن تأليف غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس.

كما تشارك في مسلسل "الكابتن" بطولة الفنان أكرم حسني؛ حيث تجسد في "الكابتن" دور عفريتة، حيث كانت رحمة ضمن ركاب الطائرة التي تعرضت للسقوط تحت قيادة كابتن حسام والي الذي يؤدي دوره الفنان أكرم حسني، ولقيت مصرعها مع كل الركاب المتواجدين في الطائرة؛ لتظهر إلى حسام في صورة عفريته تطارده وسط العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

مسلسل "الكابتن" مكوّن من 15 حلقة، ويأتي من تأليف عمرو الدالي وقصة أيمن الشايب وإخراج معتز التوني، ويُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2025، ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في دراما اجتماعية تحمل طابعاً كوميدياً في إطار فانتازي.

يمكنكم متابعة رحمة أحمد بطلة مسلسل جديد باسم سحر إسود.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».