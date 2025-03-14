هشام ماجد يوجه سؤالاً لجمهوره بالتزامن مع انتهاء أشغال شقة جدًا.. والنجوم يجيبون

هشام ماجد يوجه سؤالاً لجمهوره بعد انتهاء أشغال شقة جدًا

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النجوم يشيدون بمسلسل "أشغال شقة جدًا"

مسلسل أشغال شقة جداً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 14 مارس 2025 10:19 مساءً - بالتزامن مع انتهاء حلقات مسلسل "أشغال شقة جدًا"، حرص بطل العمل الفنانعلى توديع جمهوره ومتابعيه بطريقته الخاصة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على "إنستغرام".ودع الفنانجمهوره ومتابعيه بالتزامن مع انتهاء مسلسله "أشغال شقة جدًا"؛ وذلك من خلال نشر صورة جمعته مع أبطال العمل وهم أسماء جلال ومصطفى غريب، وعلق عليها قائلًا :"المسلسل خلص... يا رب تبقوا مبسوطين؟".وقد انهالت التعليقات على منشور، والتي أشادت بالعمل والنجوم الذين شاركوا به، حيث قالت النجمة هند صبري : "مش عايزينه يخلص أبدا، مبروووك ليكم يا جامدين"، كما قال شيكو : " مبروك يا شوما و يا مصطفي و يا اسماء .. خطير اكيد و اتبسطنا"، وغيرها العديد من التعليقات.في الموسم الثاني من مسلسل "أشغال شقة جداً"، تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي - هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين - أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.يمكنكم متابعة مفاجأة عن مسلسل أشغال شقة..معظم ممثلين مصر رفضوه

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