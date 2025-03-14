إتهامات لـ نور علي في فبركة فيديو التعدي عليها.. وهكذا ردت

ميرنا وليد - بيروت - حسمت الممثلة السورية نور علي الجدل حول الشائعات التي انتشرت مؤخرًا، والتي ادّعت أنها فبركت حادثة تعرضها لإطلاق النار في الساحل السوري، وأنها لم تكن في سوريا حينها بل في لبنان، نور، التي تؤدي دور "مريم" في مسلسل "البطل"، على متابع اتهمها بالكذب وحذف الفيديوهات التي نشرتها أثناء انهيارها، مؤكدة أنها لم تحذف أي شيء، قائلة عبر حسابها :"الفيديوهات نزلت كستوريات بالأصل، وأنا موجودة في كسب بسوريا، والكلام مسؤول عنه المتكلم"، وسبق أن أعلنت نور إستمرارها في تصوير المسلسل بريف اللاذقية، نافية بذلك الأقاويل التي زعمت أنها متواجدة في بيروت لتصوير عمل آخر.



تفاعل الجمهور مع توضيح نور، مثنيين على صراحتها وحسمها للشائعات، فيما دعاها البعض إلى توخي الحذر في ظل الأوضاع التي تعيشها سوريا حاليًا. كما دافع عنها محبوها مؤكدين أنها كانت دائمًا حاضرة في سوريا منذ بداية التصوير.

يذكر أن نور علي كانت قد كشفت في فيديو مؤثر عن نجاتها من محاولة قتل، بعدما تعرضت لإطلاق نار وسرقة سيارتها، إضافة إلى هجوم مسلح على منزل عائلتها، مما شكّل صدمة كبيرة لها وللمدينة التي تشهد اضطرابات أمنية.