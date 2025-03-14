برنامج "قطايف" لـ سامح حسين يتصدر الترند في رمضان 2025

ميرنا وليد - بيروت - تمكّن برنامج "قطايف" الذي من تقديم الممثل المصري سامح حسين خلال شهر رمضان من تحقيق نجاح لافت، حيث تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



عبّر سامح حسين عن سعادته الكبيرة بردود الفعل الإيجابية التي حظي بها البرنامج، وأكد أن نجاحه يمثل له مصدر فخر وامتنان، وكتب عبر حسابه كاتباً : " "اللَّهُم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، شكراً من قلبي لكل حد قال في حقي كلمة طيبة. أنا حاسس إن اللي بيحصل معايا ده معجزة.. ده أنا بقيت خايف أنام ليطلع اللي أنا فيه ده حلم!".