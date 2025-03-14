مستجدات في قضية الممثل كيم سوهيون والممثلة الراحلة كيم ساي رون

ميرنا وليد - بيروت - أصدرت وكالة "GOLDMEDALIST" بيانًا رسميًا توضح فيه حقيقة علاقة الممثل الكوري كيم سوهيون بالممثلة الراحلة كيم ساي رون، مشيرة إلى أن العلاقة بدأت بعد أن بلغت الأخيرة سن الـ 19 عامًا، و توضيحًا للشائعات التي ربطت بينهما عندما كانت قاصرًا.
الوكالة نفت أيضًا مزاعم سابقة بتوجيه النجم العالمي كيم سوهيون ضغوطًا مالية ضد الممثلة، و جاء البيان في وقت حساس بعد انتشار شائعات مكثفة حول كيم سوهيون، مما أثر على حالته النفسية وسط التحقيقات المستمرة في وفاة كيم ساي رون.
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