عمرو دياب يعبّر عن إعجابه بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد نهايته

ميرنا وليد - بيروت - أعرب الفنان المصري عمرو دياب عن إعجابه وتفاعله مع مسلسل "أشغال شقة جدًا" بعد انتهائه، حيث قام بالتصفيق تعبيرًا عن تقديره للعمل، وذلك عبر نشر المنشور الأخير للممثل هشام ماجد عن أنتهاء المسلسل، الذي حقق نجاحًا كبيرًا هذا العام.



وأعلن هشام ماجد عن انتهاء مسلسل "أشغال شقة جدًا" عبر حسابه، معبرًا عن شكره للجمهور ومتمنيًا لهم السعادة. وشارك صورة تجمعه مع أبطال المسلسل مصطفى غريب وأسماء جلال، حيث قال: "المسلسل خلص، يا رب تبقوا مبسوطين"، وذلك بعد عرض الحلقة الأخيرة يوم أمس على شاهد .

يستكمل الجزء الثاني من المسلسل قصة الزوجين هشام ماجد (الطبيب الشرعي) وأسماء جلال (الإعلامية)، اللذين تميزت أحداث الجزء الأول بمزيج من الكوميديا والدراما الاجتماعية، مما جعله يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في رمضان الماضي.

العمل يضم عددًا من الممثلين المصريين مثل مصطفى غريب، سلوى محمد علي، وشيرين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، إخراج خالد دياب.