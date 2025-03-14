شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 من مسلسل إخواتى.. نجلاء تلعب على مشاعر أشقائها وتحكى أحلاما مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتي، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضانى 2025، وبطولة كل من النجمة نيللى كريم وكندة علوش وروبى وجيهان الشماشرجى، مشهد جمع كل من النجم حاتم صلاح "فرحات" وزوجته كندة علوش "ناهد" فى مكتب دار الايتام، حيث تعرضا لعائق جديد وهو مطالبة مديرة الدار بتحليل مخدرات من فرحات.

وتعد الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتى، هى تسلسل لأحداث تلعبها النجمة جيهان الشماشرجى "نجلاء" مع شقيقاتها، بعد علمها بترتيبهم لأحلامها سابقًا وهو ما دفعها للعب بهم وسرد أحلام مختلفة لكل واحدة منهم للعب على مشاعرهم.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتى فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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جيهان الشماشرجي