شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 من مسلسل إخواتى.. يومان لـ"روبى" لإعادة الدولارات لإنقاذ أولادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتي، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضانى 2025، وبطولة كل من النجمة نيللى كريم وكندة علوش وروبى وجيهان الشماشرجى، فترة سماح يومان للنجمة روبى "أحلام" من قبل صاحب الدولارات قبل أن يقتل احد أبنائها، حيث تقابلا فى مشهد جمعهم ومنحها يومين من قبل أن تعيد الأموال كاملة له، وهم مليون دولار كاملين وإلا سيقتل أحد أطفالها.

وسرعان ما انتقلت الأحداث إلى مطار القاهرة، حيث قرر "جيهان الشماشرجى – نجلاء" الإبلاغ عن خطة شقيقتها "نيللى كريم – سها" لتهريب الألماس فى ملابس احدى الفرق الرياضية وإعطاء السلطات فى المطار المعلومات عنهم، لانتقامها منها مثل شقيقاتها الثلاث.

مواعيد العرض والإعادة

يعرض مسلسل إخواتى على قناة DMC فى تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتى فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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روبي في الحلقة 14