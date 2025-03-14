شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة.. ولعة يضرب رجال ياسين ويصل لمكان بابا ماجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث مسلسل ولاد الشمس الحلقة الأخيرة بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، والذى يعرض على قناتى ON وCBC ومنصة Watch it الرقمية ضمن مسلسلات رمضان 2025، انهيار "ولعة" أحمد مالك وأصبح فى حالة صدمة كبيرة لفراق صديقه، وجلس بجوار مقبرته طوال اليوم.

طلب "ولعة" من "عبيد" مينا أبو الدهب الاتصال بـ "ماجد" محمود حميدة، ولكنه وجده هاتفه مغلق، وسأله عن مكانه ولكنه أخبره بأنه لا يعلم، وذهب "ولعة" لـ "ياسين" ضياء عبد الخالق لمعرفة مكان "ماجد" ولكنه رفض وقاموا رجالة بمحاولة ضرب "ولعة" ولكنه استطاع أن يتغلب عليهم وقام بضربهم، وأجبر "ياسين" على إعلامه بمكان "ماجد".

وانهار "عبيد" مينا ابو الدهب من البكاء، بعد شعوره أنه السبب فى وفاة "مفتاح" طه دسوقى، وأخبر أمينة بأنه كره "بابا ماجد" محمود حميدة، وتحدث معها عن مغادرتهما للدار، ولكن أمينة طلبت منه الطلاق.



يعرض مسلسل ولاد الشمس على قناة ON الساعة 8.30 مساء وتعاد الحلقة الساعة 5.30 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا، وعلى قناة ON دراما الساعة 1.30 صباحًا وتعاد الساعة 10.30 صباحًا، كما تعرض الحلقة على قناة CBC الساعة 9.45 مساء وتعاد الساعة 2.45 صباحًا والساعة 12.15 مساء، بالاضافة إلى عرضها بالتزامن على watch it.



ويسلط العمل الضوء على عالم دور الأيتام وما يتسبب به، من خلال شخصية ولعة ومفتاح، اللذان نشآ فى دار أيتام ومازالا يعيشان داخل الدار حتى بعد بلوغهم السن القانونى للخروج منها، وهما شخصين مختلفين فى الطباع وطريقة التفكير، ومع مرور الوقت يدخلان فى صراعات مع صاحب الدار بعدما كان يعملان فى السرقه لصالحه.



مسلسل ولاد الشمس بطولة أحمد مالك وطه دسوقى، محمود حميدة، معتز هشام، مريم الجندى، فرح يوسف، فليكس، جلا هشام، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج شادى عبد السلام، وإنتاج شركة United Studios.

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