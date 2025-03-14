شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة 14 من مسلسل إخواتى.. روبى فى ورطة بعد فقدانها الدولارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل إخواتي، الذى يعرض ضمن الموسم الرمضانى 2025، وبطولة كل من النجمة نيللى كريم وكندة علوش وروبى وجيهان الشماشرجى، مشهد وصول صاحب الدولارات للنجمة روبى "أحلام" ليطالبها بكل الأموال وهو ما فقدت منه جزء كبير بعد وصوله لها، نتيجة حلم جديد لشقيقتها "جيهان الشماشرجى – نجلاء" وهو ما لم تكشف عنه بعد.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتى فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتى من بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدى جوهر".

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