شكرا لقرائتكم خبر عن شهادة معاملة أطفال الحلقة 15.. كريم يتهم وحيد بسرقة "لاب توب" ويطلب له الأمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، اتهم كريم زميل إنجي عبد الستار الكف "ألحان المهدي"، وحيد "أحمد أنور" بسرقة "اللاب توب" الخاص به، بعد أن وضعه سرا في حقيبته.

وطلب كريم أمن الجامعة من أجل تفتيش حقيبة وحيد في حضور إنجي، وأثناء التفتيش وجد الأمن "اللاب توب" في حقيبة وحيد.

وكانت أحداث الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، شهدت مزيدا من التعقيدات في حياة عبد الستار الكف "محمد هنيدى"، بينما يجد غريمه سعد الحامى نفسه في مواجهة تمرد زوجاته، مما يضعه في أزمة لا يتوقعها.

وشعر سعد الحامى بالرعب بعد معرفته أن المعلم جبورى خرج من السجن ويطالب عبد الستار الكف "محمد هنيدى" بتعويض 20 مليون جنيه، وأن سعد الحامى كان المحامى الذى ترافع عنه بعد حادث عبد الستار الكف وكان الحكم "تأبيدة" قضاها المعلم جبورى في السجن.

وواصلت أحداث الحلقة 14 من مسلسل شهادة معاملة أطفال، استعراض مماطلة عبد الستار الكف أبناء عبد الرحيم غلاب وإرسالهم إلى أبو كبير.

وفى أبو كبير يقوم عبد الستار الكف "محمد هنيدى" فى التلاعب بأبناء عبد الرحيم غلاب ويدخلهم الملاهى.

وتضمن أحداث الحلقة مساعدة طبيب العلاج الطبيعى عبد الستار الكف فى تذكر اتفاقه مع عبد الرحيم غلاب.

وزاد شك مقبولة فى خيانة زوجها سعد الحامى "صبرى فواز" بعد أن أحضر لها هدية أمام صديقاتها.

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