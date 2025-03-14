شكرا لقرائتكم خبر عن "أثينا" تجربة فنية تناولت تأثيرات التكنولوجيا الحديثة على عقول الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع مسلسل أثينا، أن يحصد اهتمام الجمهور منذ حلقاته الأولى، إذ مزج بين الغموض والتشويق، وطرح قضية معاصرة تتناول تأثير التكنولوجيا على الشباب، وكيف يمكن استخدامها للتلاعب بالعقول وتغيير مسار الحياة.

جسدت النجمة ريهام حجاج دور البطولة فى المسلسل، من خلال شخصية "نادين"، المراسلة الحربية التى تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد إصابتها وانتقالها إلى القاهرة. لم تكد نادين تستقر حتى صدمها خبر انتحار شقيقتها، لتجد نفسها أمام لغز معقد يقودها إلى عالم غامض من الأسرار، عندما تبدأ فى تلقى رسائل مجهولة من حساب إلكترونى يحمل اسم "أثينا". هذا الحساب يكشف لها معلومات مثيرة عن شقيقتها وحياة أصدقائها فى الجامعة، ما يدفعها إلى البحث وراء الحقيقة.

ريهام حجاج نجحت فى تقديم الشخصية بأسلوب مختلف عن أدوارها السابقة، إذ تميز أداؤها بالعفوية والواقعية، ما جعل المشاهدين يتفاعلون معها ويعيشون مشاعرها المتقلبة بين الحزن، الخوف، والإصرار على كشف الحقيقة.

وتميز السيناريو الذى كتبه المؤلف محمد ناير بالحبكة المتماسكة والأحداث المترابطة التى أبقت الجمهور فى حالة ترقب دائم. فالمسلسل لا يقتصر فقط على الإثارة والغموض، بل يعكس قضايا جوهرية مثل التلاعب بالعقول عبر الإنترنت، والآثار النفسية للتكنولوجيا الحديثة على الشباب. وكل حلقة تنتهى بنقطة تحول مثيرة، ما جعل المشاهدين ينتظرون الحلقات المقبلة بشغف.

نجح المخرج يحيى إسماعيل فى تقديم المسلسل برؤية إخراجية متميزة، مستعينًا بأساليب بصرية حديثة تدعم أجواء التشويق والغموض. استخدم الإضاءة والزوايا التصويرية بشكل ذكى، ما ساهم فى خلق جو مشحون بالتوتر والإثارة. كما تم اختيار مواقع تصوير مناسبة أضفت واقعية على الأحداث، ما جعل المشاهد يشعر وكأنه داخل هذا العالم الغامض.



إلى جانب ريهام حجاج، يضم المسلسل نخبة من النجوم الذين أضافوا عمقًا دراميًا للأحداث، منهم سوسن بدر، أحمد مجدى، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد على، ميران عبد الوارث، شريف حافظ، تامر هاشم، على السبع، جنا الأشقر، جايدا منصور، ودونا إمام.



لم يكن “أثينا” مجرد مسلسل رمضانى عادى، بل حمل رسالة قوية حول تأثير التكنولوجيا على المجتمع، ومدى خطورتها إذا استُخدمت بطرق غير أخلاقية. من خلال حبكة درامية مشوقة وأداء تمثيلى متميز، استطاع المسلسل أن يكون واحدًا من أبرز أعمال الموسم الرمضانى، ليؤكد أن الدراما المصرية قادرة على تقديم محتوى يجمع بين الترفيه والتفكير فى قضايا العصر الحديث.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان عبر بوابة دراما رمضان 2025