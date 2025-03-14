شكرا لقرائتكم خبر عن "ألف مرة" مفاجأة أحمد سعد فى كامل العدد ++ الحلقة الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة الـ 15 والأخيرة من مسلسل كامل العدد ++، غناء النجم أحمد سعد أغنية بعنوان "ألف مرة" والتى أطلقها منذ قليل على قناته الرسمية على موقع يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعى لتكون الأغنية مفاجأة الحلقة الأخيرة من العمل.

أغنية ألف مرة تم اطلاقها بالطابع الراقص خلال مشاهد نهاية العمل التى جاءت نهاية سعيدة وشهدت تواجد النجمة يسرا فى مفاجأة من صناع العمل الجديد الذى عرض خلال النصف الأول من شهر رمضان وهى من تأليف منة القيعى ومن ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى ومكس وماستر هانى محروس.

قصة مسلسل كامل العدد

مسلسل كامل العدد ينتمى لنوعية الأعمال الاجتماعية اللايت المناسبة للعائلة، ويناقش مشاكل الشباب فى سن المراهقة وصعوبة تربية الأبناء خاصة مع كثرة عددهم وزيادة أزماتهم، وتظهر دينا الشربينى خلاله بشخصية ليلى وهى تعمل فى مستحضرات التجميل، فيما يقدم شريف سلامة دور زوجها وهو دكتور تجميل، ويعيشان سويًا فى منزل به 8 أبناء مما يدخلهما فى العديد من الأزمات.

أبطال مسلسل كامل العدد ++

مسلسل كامل العدد ++ مكون من 15 حلقة من بطولة دينا الشربينى، شريف سلامة، إسعاد يونس، حسين فهمى، انجى المقدم، مريم الخشت، ميمى جمال، أحمد كمال، أحمد عبد الوهاب، أحمد جمال سعيد، سمر علام، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، الفت إمام، تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوى وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.

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