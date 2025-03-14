شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حاتم مفاجأة الحلقة الأخيرة فى مسلسل كامل العدد ++ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مثل ظهور النجم أحمد حاتم مفاجأة ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل كامل العدد حيث جسد شخصية طبيب النساء والوليد الذى أجرى عملية إجهاض لليلى (دينا الشربيني).



فى مشهد طريف وبأداء كوميدى ساخر، يدخل أحمد حاتم غرفة العناية المركزة التى تم نقل ليلى إليها بعد إجرائها العملية، ليجد نفسه وسط كم هائل من البشر، هم أولاد ليلى وأحمد (شريف سلامة) الثمانية، بالإضافة إلى أحمد نفسه وصديقه والديه، بالإضافة إلى والد ليلى وزوجته، وبدرة وطفليها وحماتها.



وهو ما يصيب حاتم بالدهشة والتوتر، حتى أنه لا يستطيع رؤية الممرضة عندما تناديه، فيطلب منها أن ترفع يدها لكى يراها، وعندما يقوم بمهمته فى متابعة حالة ليلى، ومحاولة الموجودين تمريره إلى سريرها، يقرر أن يتركهم ويغادر بعد فشله فى الوصول إليها قائلًا "عيشوا حياتكو.. عيشوا حياتكو".



يُذكر أن لأحمد حاتم ظهور آخر كضيف شرف فى هذا الموسم من خلال مسلسل إخواتى، بتجسيده لشخصية ربيع الذى تم قتله ليظهر حاتم كجثة على مدار ما يقرب من الست حلقات، وأدى حضوره القوى إلى ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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