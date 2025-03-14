شكرا لقرائتكم خبر عن "الكابتن" أكرم حسنى يخطف الأضواء بكوميديا لكل الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات أكرم حسني أحد أبرز نجوم الكوميديا فى الفترة الأخيرة الحاضرين فى الدراما الرمضانية، إذ نافس فى النصف الأول من الموسم الدرامى الرمضاني الحالى، بمسلسل "الكابتن"، والذى يتضح فيه حجم الجهد الذي يبذله لتقديم عملا كوميديا يناسب كل أفراد الأسرة.

يحمل مسلسل الكابتن رسالة ضمن أحداثه الكوميدية، تتعلق بأن الشخص يجب أن يساند غيره وألا يعيش أنانيا، حيث ظهر في الحلقة الأولى من العمل أن "حسام" كابتن طيار الذى يجسد دوره أكرم حسني، يرفض مساعدة زملائه أو المشاركة في مناسبات اجتماعية، لكن بعد أن تسقط الطائرة ويفاجئ بأن أرواح الركاب، تطارده ليحقق لهم أمنياتهم، يتحول إلى شخص يساعد الأخرين.

وفاجأ الممثل الشاب أحمد عبدالوهاب جمهوره، بظهوره بدور كوميدى في أحداث المسلسل رغم أنه العام الماضي جسد شخصية "يحيى" الفارس الذي يريد الانتقام لوالده في مسلسل "الحشاشين"، كما تألقت النجمة ميمى جمال في أداء دور جدة أكرم حسني، في كوميديا هزلية بها الكثير من الفانتازيا.

يعد أكرم حسني أحد أبرز النجوم الذين يستعينون بضيوف شرف فى أعمالهم الفنية، ويضيفون إلي نجاحها، ومنهم فريق شارموفرز الغنائي، الذي ظهر في إحدى الحلقات، فى المشهد الذي يطلب فيه الكابتن "حسام" من إحدى المشعوذات عمل جلسة "زار" لكي يصرف الأرواح التي تظهر له، ويفاجئ بدخول أعضاء شارموفرز منزله بدعوى أنهم من سيقيوم جلسة الزار.

حقق مسلسل الكابتن الذى كتبه أيمن الشايب وأخرجه معتز التونى، نجاحا كبيرا وسط الأعمال الفنية في النصف الأول من رمضان، وأثبت حضوره بقوة كأحد أبرز الأعمال الكوميدية.

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