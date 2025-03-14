شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم مسلسل أثينا: كنا عائلة واحدة داخل المسلسل وفخورون بالتجربة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضم مسلسل أثينا الكثير من الممثلين الشباب، الذين شاركوا بأدوار مؤثرة، ويعدوا أحد أبرز الوجوه الشابة التي وجدت فرصتها للظهور عبر دراما رمضان 2025، إذ تحدثوا لـ ”الخليج 365” عن هذه التجربة، والتعاون مع النجمة ريهام حجاج، وأدوارهم في العمل.

أعرب الفنان تامر هاشم عن سعادته بالمشاركة في المسلسل، إذ جسد شخصية "هشام"، الطالب الجامعي الذي ينتمي إلى مجموعة أثينا، وتتميز شخصيته بالغموض والألغاز.

وكشف هاشم أن الدور عُرض عليه من قِبَل المؤلف محمد ناير، موضحًا: "محمد ناير صديق قديم، وسبق أن تعاونّا معًا في مسلسل ريڤو بجزئيه، بالإضافة إلى المخرج يحيى إسماعيل، لذلك لم يكن ممكنًا رفض سيناريو كتبه ناير".

وعن أجواء التصوير، قال: "كواليس العمل كانت ممتعة للغاية، خاصة أن هناك أكثر من عشرة شباب في المسلسل، وكنا جميعًا بمثابة عائلة، نقدم كل مشهد بإحساس حقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يناقش العمل قضية مهمة تتعلق بتأثير التكنولوجيا على الشباب، كما أن التمثيل أمام النجمتين ريهام حجاج وسوسن بدر كان تجربة رائعة لا تُنسى".

وتحدثت الفنانة دونا إمام عن دورها في المسلسل، قائلة: "أجسد شخصية داليدا، وهي فتاة تعاني من اضطراب نفسي متعلق بالطعام، يُعرف باسم البوليميا، بسبب خوفها الشديد من السمنة. وكان من المهم بالنسبة لي دراسة هذه الحالة بشكل مكثف، فالتقيت بعدد من الأشخاص الذين يعانون منها، كما قرأت كثيرًا عن المرض حتى أتمكن من تقديم الشخصية بأفضل شكل ممكن".

وأعربت دونا عن سعادتها بالعمل مع ريهام حجاج، مؤكدة: "ريهام كانت دائمًا داعمة لنا، فهي فنانة هادئة وموهوبة، وتشاركنا خبرتها لمساعدتنا على تقديم أفضل أداء. كواليس المسلسل كانت رائعة، كنا جميعًا نشعر وكأننا عائلة واحدة، نمزح ونضحك طوال الوقت، وأنا فخورة بأنني كنت جزءًا من فريق أثينا".



فيما كشفت الفنانة جيدا منصور أنها كانت مرشحة في البداية لدور آخر، لكن بعد مناقشات مع صُنّاع العمل، استقرت على تقديم شخصية ياسمين.

وعن كواليس التصوير، قالت: "كانت تجربة رائعة بكل المقاييس، فقد كنا نجتمع كمجموعة لدراسة المشاهد معًا، مما ساعدنا على تحقيق تناغم كبير. أما النجمة ريهام حجاج، فلم تبخل علينا بالنصائح، حيث كانت توجهنا لكيفية التعامل مع المجال الفني، خاصة أننا في بداية مشوارنا".

وأشادت جيدا بأدوار الشباب في العمل، مؤكدة: "كل الشخصيات كانت غنية بالمشاعر والتفاصيل، كما أن القصة نفسها تتناول قضية مهمة حول تأثير التطور التكنولوجي على الشباب".

بينما تحدث الفنان علي السبع عن كواليس مشاركته في مسلسل "أثينا"، قائلاً: "التصوير كان ممتعًا للغاية، كنا نأكل ونذاكر المشاهد معًا، حتى أنني تعلمت كيفية صناعة فيديوهات على تيك توك من زملائي الشباب".

وعن أصعب المشاهد التي قدمها، قال: "المشهد الأصعب بالنسبة لي كان في الحلقة الخامسة عشرة، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور. كما أن شخصية مروان التي أجسدها تطلبت مني تحضيرات مكثفة، لأنها تحمل العديد من المشاعر والتعقيدات.”

وكشف علي السبع عن مفاجأة تتعلق بمشاركة والدته الحقيقية في أحد مشاهد المسلسل، قائلا: عندما قرأت السيناريو، شعرت أن الدور يناسب والدتي، خاصة أن المشاهد التي تجمعني بها كانت تحتاج إلى صدق وإحساس حقيقي، وبالفعل وافق صُنّاع العمل على الفكرة، وكانت من أجمل التجارب التي مررت بها.

وختم حديثه قائلاً: "ريهام حجاج كانت دائمًا تقدم لي النصائح حول مهنة التمثيل، وكيفية تطوير نفسي واحترام المهنة، وهذا ساعدني كثيرًا خلال التصوير".

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