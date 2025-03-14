شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد البحرينى طارق البحار يكتب: أحمد مكى ومسلسل "الغاوى" الأكثر ترقبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستحوذ المسلسلات القصيرة هذا العام على اهتمام المشاهدين بفضل تركيزها الكبير على القصة والحبكة، حيث حققت نجاحًا أكبر مقارنةً بتلك المكونة من 30 حلقة، مستلهمة من التجارب الناجحة للمنصات الأميركية وبعض المنصات المتخصصة.

وتأتي هذه الأعمال المتنوعة من الشركة المتحدة، التي تُعتبر علامة بارزة في عالم التلفزيون اليوم، بمشاركة عدد من النجوم مثل أحمد مكي ودنيا سمير غانم وغيرهم.



من بين المسلسلات المصرية الأكثر ترقبًا هذا العام هو مسلسل الغاوي للنجم أحمد مكي، الذي يحظى بشعبية كبيرة في البحرين وباقي الدول. وقد قدم مكي "برومو مذهل" يبرز علاقته بالطيور والحيوانات، مشيرًا إلى أنها أكثر صدقًا من البشر.



فى هذه التجربة الدرامية الجديدة، يجسد مكي شخصية "شمس نصر العدوي"، شاب فقد والديه في سن مبكرة، مما جعله يتحمل مسؤوليات كبيرة في مواجهة ظروف قاسية تؤثر على مسار حياته. تتصاعد الأحداث مع انفصاله عن زوجته واختطاف ابنه، مما يدخله في صراع مع عصابة تحاول جذبه مرة أخرى إلى عالم الجريمة، مما يخلق مزيجًا من التشويق والدراما العاطفية.



كما يضم المسلسل مجموعة من النجوم المميزين، مثل عائشة بن أحمد، عمرو عبدالجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، ومحمد لطفي، بالإضافة إلى مشاركة نجم الراب أبيوسف ومطرب المهرجانات كزبرة، الذين لهم مكانة خاصة في قلوب الجمهور.



ومن المقرر أن نلتقي أيضًا مع النجمة المحبوبة دنيا سمير غانم في مسلسل "عايشة الدور"، الذي سيعرض خلال الشهر الكريم. في البرومو الرسمي، تظهر دنيا بشخصيتين مختلفتين؛ الأولى سيدة مطلقة مشغولة بتربية أطفالها وإدارة شؤون منزلها، بينما تظهر في الشخصية الثانية كطالبة جامعية تعيش لحظات من الفرح والغناء والرقص داخل أسوار الجامعة.

تدور أحداث المسلسل حول "عايشة"، السيدة المطلقة التي تتحمل مسؤولية أطفالها، لكن القدر يضعها في موقف جديد عندما تضطر للعودة إلى الجامعة مكان ابنة شقيقتها التي تعرضت لحادث.



من المتوقع أن يحظى مسلسل "ظلم المصطبة" بمشاهدة كبيرة، حيث يعكس العادات والتقاليد التي تسيطر على بعض الأرياف المصرية بعيدًا عن القوانين والعرف، ويقدم مجموعة من القصص المشوقة في هذا الإطار الاجتماعي.



النجمة روجينا، التي زارت البحرين مؤخرًا خلال مهرجان البحرين السينمائي، تقدم أيضًا مسلسلًا جديدًا بعنوان "حسبة عمري"، الذي يدور في إطار درامي كوميدي. تجسد روجينا شخصية "هند"، التى تواجه صراعات مع زوجها، الذي يلعب دوره عمرو عبدالجليل، مما يؤدي إلى طردها من المنزل.

تقرر هند اللجوء إلى القضاء للمطالبة بنصف ممتلكات زوجها بعد أن تطلق نفسها منه، مما يزيد من تعقيد الأزمات بينها وبين زوجها.



ومن الأعمال المنتظرة فى النصف الثانى من رمضان، مسلسل "لام شمسية"، الذى يتناول قضايا اجتماعية وسلوكية مهمة مثل التحرش والتعدي على الأطفال، في إطار توعوى يعكس الواقع المجتمعى. كما يُعرض مسلسل "قهوة المحطة"، الذى يدور حول وكيل نيابة شاب يتولى التحقيق في جريمة قتل غامضة حدثت في محطة قطار. وأثناء بحثه عن القاتل وكشف أسرار الجريمة، يجد نفسه عالقًا بين الأدلة وحدسه الشخصي، وأمام عدد من الأشخاص الذين تُوجه إليهم أصابع الاتهام.

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