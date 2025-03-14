شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع رمضان.. بطاقة الرقم القومى هتنتهى فى 2025؟.. وهتكسب 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض برنامج "مدفع رمضان"، الذى يقدمه النجم محمد رمضان على قناة دى إم سى، يوميا فى رمضان، سؤالا عن بطاقة الرقم القومي هتنتهي أمته؟.. جاوب وأكسب معانا 100 ألف جنيه.

قال محمد رمضان، "سؤال اليوم عن انتهاء بطاقة الرقم القومي في 2025، وفاز أحد المواطنين بمبلغ 100 ألف جنيه".



وكان الفنان محمد رمضان، قال إن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصرى، كاشفًا عن أنه قال للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عند تعاقده على تقديم هذا البرنامج: "أنا جاهز أروح كل شبر فى مصر علشان نفرح الناس".