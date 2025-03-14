شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح عن أحمد حاتم فى إخواتي: صعبان عليا جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حاتم صلاح، أثناء حلوله ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك عبر إذاعة 9090 مع فاطمة مصطفى، عن سعادته بردود الفعل على مسلسل إخواتي، مؤكداً أن الكواليس كلها كانت مميزة للغاية، وكل العاملين فى المسلسل كانوا على قدر كبير من الحب سوياً ليخرج العمل بشكل مميز.

وأضاف أن أحمد حاتم صعب عليه جداً قائلاً: "أحمد نجم وفنان شاطر، وصعب عليا جدا من اللى اتعمل فيه، لأن المشاهد بتاعته بتكون صعبة وإحنا بنشيله وبنغسله وكل التفاصيل دى مرهقة جدا".

مواعيد العرض والإعادة

على جانب آخر يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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