علي ربيع يعلن موعد عرض فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"

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ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري علي ربيع صورة من فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات" عبر حسابه ، معلنًا أنه سيتم عرضه في عيد الفطر 2025 المبارك و في جميع دور السينما.
أما بالنسبة لآخر أعماله، فقد كان مسلسل "نصي الثاني"، الذي عرض على منصة "شاهد" و يتألف من 10 حلقات، و تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يُدعى "أحمد" (علي ربيع) يخوض العديد من التجارب العاطفية بحثًا عن نصفه الآخر. المسلسل من تأليف المؤلف إياد صالح، و إخراج عمرو صلاح.
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