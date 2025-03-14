علي ربيع يعلن موعد عرض فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري علي ربيع صورة من فيلمه الجديد "الصفا الثانوية بنات" عبر حسابه ، معلنًا أنه سيتم عرضه في عيد الفطر 2025 المبارك و في جميع دور السينما.



أما بالنسبة لآخر أعماله، فقد كان مسلسل "نصي الثاني"، الذي عرض على منصة "شاهد" و يتألف من 10 حلقات، و تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي رومانسي حول شاب يُدعى "أحمد" (علي ربيع) يخوض العديد من التجارب العاطفية بحثًا عن نصفه الآخر. المسلسل من تأليف المؤلف إياد صالح، و إخراج عمرو صلاح.