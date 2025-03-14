القضاء الإماراتي يدين نيشان بهذه القضية

ميرنا وليد - بيروت - أدان القضاء الإماراتي وتحديداً محكمة التمييز في دبي اليوم الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان حيث تم إصدار حكماً نهائياً في قضية سب علني للإعلامية المصرية ياسمين عز، وذلك بعد تأييدها لحكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف.



وجاء الحكم تغريم نيشان مبلغ 10 آلاف درهم، مع الإشارة أن الحكم غير قابل للطعن.

وعلقت عز على الأمر حيث كتبت عبر حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"يحيا العدل.. كل التقدير والتوقير والاحترام لقضاء الإمارات المنصف العادل"وشكرت عز المحامي الذي وكلته القضية.

يذكر أن الخلاف بين نيشان وعز يعود إلى فترة قيام منتدى الإعلام العربي، حيث كان من المقرر عقد جلسة حوارية تجمع بين نيشان وياسمين عز، وبعد تأخر عز عن موعد الحضور علق نيشان:"يبدو أنها مشغولة بتحضير صوتها الشتوي"، والصوت الشتوي هو عبارة كانت قد استخدمتها عز في برنامجها ما جعلها تعتبر أن نيشان يسخر منها فتقدمت ببلاغ رسمي ضده في محاكم دبي، واتهمته بالسب العلني