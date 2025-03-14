ميرنا وليد - بيروت - توفي الشاعر السعودي عبد الله الأسمري يوم أمس، بعد تعرضه لتوقف مفاجئ في القلب، وهو الشاعر الذي في رصيده العديد من الأعمال الخليجية التي تركت بصمة على الساحة الغنائية.
ونعى الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الأسمري، حيث نشر صورته على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وكتب:" رحم الله الشاعر الحبيب عبدالله الأسمري الذي رحل عن دنيانا هذه الليلة. خالص العزاء لأهله وذويه، ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا إليه راجعون."
كما نعته الفنانة الإماراتية أحلام حيث كتبت:"رحمه الله عليه".
كانت هذه تفاصيل خبر رحيل الشاعر عبد الله الأسمري .. وهكذا نعاه عبد المجيد عبد الله وأحلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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