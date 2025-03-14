جدل حول جنازة حلمي بكر.. أرملته تروي تفاصيل مريبة ونجله يطالب بالتحقيق

ميرنا وليد - بيروت - صرّحت سماح القرشي، أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، بأنها واجهت محاولات لاختطاف جثمانه من قبل أفراد من عائلته، ما اضطرها لتسريع إجراءات الدفن تحت حماية الشرطة.

وأكدت أن زوجها توقع هذه الأحداث قبل وفاته. كما دخلت في خلافات مع نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، ورفعت دعوى ضده بتهمة الإساءة إليها. من ناحية أخرى، نفت ادعاءات نادية مصطفى بشأن منع أصدقائه من زيارته، موضحة أنه لم يكن يستقبل سوى المقربين، في السياق ذاته، طالب نجله بالتحقيق في ملابسات الوفاة وسط شبهات بوجود عوامل غير طبيعية.

وكانت تصريحاتها خلال برنامج مع سابع سما مع الإعلامية راغدة شلهوب .