نور علي تطلّ من ريف اللاذقيّة بعد أيّام من تعرّضها لإطلاق نار، فماذا كشفت؟

بعد أيّام قليلة من ظهورها باكية -كغيرها من أبناء منطقتها- عقب تعرّضها لإطلاق نار ولحظات مرعبة كغيرها في السّاحل السّوريّ بسبب المذابح الّتي طالت أبناء هذه المنطقة في الأيّام الماضية.

أطلّت الممثّلة السّوريّة نور علي مجدّدًا من السّاحل السّوريّ حيث كشفت أنّها لا زالت تصوّر مسلسلها الرّمضانيّ “البطل” في ريف اللاذقيّة.

وتوجّهت “نور” للمتابعين بسؤال حول مشاهدتهم لقصّة مريم في العمل وقالت: “كيفكم مع قصّة مريم؟”.

وكانت مريم (نور علي) قد تعرّضت لانتكاسة في حلقة الأمس من مسلسل “البطل” وذلك بعدما كانت تنتظر وصول خطيبها لتحديد موعد الزّفاف إلّا أنّ خلافًا وقع بين والدها وشقيقها تطوّر إلى صراخ وبينما كانت تطلب منهما الهدوء لأن خطيبها مروان (خالد شباط) كاد يصل إلى منزلهم، ما دفع بوالدها (بسام كويا) إلى الصّراخ بوجهها منتقدًا إيّاها بصوت عالٍ بسبب استمرارها طوال الوقت في الحديث عن مروان الّذي وصل الى الباب وسمع ما تفوّه به والد خطيبته فغادر قبل أن يطرق الباب ويدخل.

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مسلسل “البطل” بطولة بسّام كوسا – محمود نصر – نور علي- خالد شباط – نانسي خوري- هيما اسماعيل- وسام رضا وآخرين. العمل مقتبس من فكرة الكاتب السّوريّ ممدوح علوان، إخراج الليث حجو ونصّ رامي كوسا والليث حجو.

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