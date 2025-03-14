شكرا لقرائتكم خبر عن الشاعر أمير طعيمة ضيف أسما إبراهيم فى حبر سرى اليوم وغداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل، اليوم وغدا، الشاعر أمير طعيمة ضيفا على برنامج "حبر سرى" للإعلامية أسما إبراهيم المُذاع عبر قناة CBC والقاهرة والناس.

ويعرض برنامج "حبر سري" لأول مرة على قناة سى بى سى بالإضافة إلى "القاهرة والناس".

وكانت قد طرحت قناتى CBC والقاهرة والناس، البرومو الدعائى للموسم الجديد من برنامج "حبر سرى"، الذى تقدّمه الإعلامية أسما إبراهيم، ويعرض خلال شهر رمضان 2025.

وشهد البرومو لقطات مشوّقة من الحلقات الجديدة، حيث تُجرى أسما إبراهيم لقاءات حصرية مع ضيوفها، للكشف عن العديد من الأسرار والتفاصيل التى تُذاع لأول مرة.

ويستضيف البرنامج هذا الموسم نخبة من نجوم الفن والرياضة والغناء، من بينهم طارق لطفى، إياد نصار، داليا مصطفى، وصابرين، ورنا رئيس.