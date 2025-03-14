شكرا لقرائتكم خبر عن "حدوتة ومسرحية مع سيد رجب" فى عرضها الأول بمصر يومى 19 و20 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم سيد رجب تجربة فنية جديدة لجمهوره تحت عنوان "حدوتة ومسرحية مع سيد رجب" فى 19 و20 مارس على أحد مسارح الشيخ زايد، وتشمل عرض مسرحية من فصل واحد بعنوان "الكاتب فى شهر العسل" من إخراج أحمد العطار، يعقبها تقديم سيد رجب لمجموعة مختارة من الحكايات الشعبية من تراثنا المصرى الأصيل.

تعرض المسرحية للمرة الأولى فى مصر بعد عرضها العالمى الأول فى يناير من هذا العام ضمن برنامج "عروض الشارقة" بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تبدأ أمسية حدوتة ومسرحية مع سيد رجب بمسرحية "الكاتب في شهر العسل" وهي واحدة من أبرز أعمال الكاتب المسرحي المصري المعروف علي سالم (1936-2015)، والتي لا تزال تعكس واقعًا لا يزال وثيق الصلة بواقعنا المعاصر، وقام بإخراجها مسرحيا أحمد العطار برؤية تسلط الضوء على طبقاتها المتعددة وتكشف عن أبعاد جديدة هذه القصة المألوفة.

يقول العطار "تابعت أعمال على سالم منذ سنوات دراستى، وأعجبت بشكل خاص بمسرحياته ذات الفصل الواحد مثل "البوفيه" و"الكاتب والشحات" وغيرها، تحمل هذه المسرحيات لمحات سياسية وتعتمد عادة على شخصية رئيسة واحدة أو اثنين"، ويضيف العطار: "أعتقد أن "الكاتب فى شهر العسل" هى واحدة من أفضل أعمال سالم: الشخصيات مرسومة بشكل ثري، وحبكة فنية مثالية البناء. وعلى الرغم من أنها نشرت لأول مرة في أوائل السبعينيات، إلا أن موضوعاتها لا تزال تلقى صدى على يومنا الحاضر. وتدور أحداثها على خلفيات سياسية وإنسانية عميقة، تتبع القصة زوجين في الستينيات، وتنتهي بنهاية مفاجئة وتحول في مسار الأحداث لا مفر منه".

ويختتم قائلا "على الرغم من نجوميته، يظل سيد رجب متواضعًا بشكل ملحوظ، لا يجعلك تشعر أبدًا بأنه أكبر من الدور، وهو أمر نادر، وبشكل عام، أستمتع بصنع المسرح مع بشر رائعين أكثر من مجرد ممثلين، يصبح المسرح جزءًا من حياتك، ونحن نعيش حرفيًا مع الأشخاص الذين يعملون في المسرحية وعلى إنتاجها؛ نكتشف بعضنا البعض ونصبح واحدًا. نشعر بقدر كبير من الإنسانية والأمان أثناء العمل مع فنانين مثل سيد رجب".

يجسد سيد رجب في المسرحية دور الكاتب الممزق بين الشك واليقين، بينما تلعب ياسمين الهواري دور الزوجة التي تعقد هذا الصراع أكثر، حيث يصبح كل يقين هشًا، وكل حقيقة نسبية، ويشارك في بطولته الفنانة ياسمين الهواري، الممثل والموسيقي المصري الشاب إسلام فؤاد في دور النادل.

ولا تنتهى الليلة مع إسدال الستار بعد انتهاء المسرحية، حيث يبقى سيد رجب على المسرح ليحكي قصة عن حكايات شعبية تمتد عبر قرون، ويعيد إحيائها.



سيد رجب



مسرحية سيد رجب



مسرحية سيد رجب