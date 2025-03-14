شكرا لقرائتكم خبر عن سيناريست «الشرنقة»: شخصية المحاسب تخلق مفارقة نفسية مثيرة والان مع تفاصيل الخبر

قال عمرو سمير عاطف، سيناريست مسلسل «الشرنقة»، بأن أى كاتب تأثر بهمومه الشخصية أو اهتماماته بقضايا معينة أو مواقف معينة، ما ينعكس ذلك على كتاباته والمضامين التي يتناولها، مشيرًا إلى أن هذه الأمور تتيح له فرصة مناقشة أفكار مثل «الأحلام» والرغبة المستمرة لدى الناس في تغيير الواقع الذي يعيشون فيه.

وأضاف «عاطف»، خلال لقائه عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كان يحمل فكرة المسلسل منذ حوالي خمس سنوات، لافتًا إلى أن سيناريو المسلسل لم يستغرق وقتًا طويلاً في الكتابة بسبب ضيق الوقت، خاصة بعد قرار منصة «واتش إت» بعرض المسلسل في رمضان بشكل متأخر، موضحًا أن الحلقة الأولى من المسلسل تم كتابتها منذ فترة، بينما تم الانتهاء من كتابة الحلقة الثانية في «10 نوفمبر» الماضي.

وفي سياق متصل، تحدث عن شخصية المحاسب في المسلسل، موضحًا أنها «شخصية مثيرة للاهتمام» بالنسبة له، حيث يتمثل التناقض في كونه يتعامل مع مليارات الجنيهات وفي الوقت نفسه لا يمتلك أموالًا، مؤكدًا أن هذا التناقض يخلق ضغطًا نفسيًا ومفارقة لافتة، مما يضيف بعدًا ساخرًا وشيقًا للشخصية.