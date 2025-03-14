شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسلات النصف الثانى من رمضان على شاشات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع انتهاء النصف الأول من شهر رمضان، وفى ظل المارثون الدرامى الذى يشهد الكثير من المسلسلات التليفزيونية المتنوعة ما بين الدراما والكوميدى والاجتماعى والشعبى، ومع بداية النصف الثانى من رمضان ينطلق عرض 8 مسلسلات جديدة نستعرض فى هذا التقرير مواعيد عرضها على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل ظلم المصطبة

يعرض مسلسل ظلم المصطبة على قناة DMC في تمام الساعة 12:15 صباحا، والإعادة الأولى 6:15 صباحاً، والإعادة الثانية 12 ظهراً، ويعرض على قناة الحياة 8:15 مساء، والإعادة 1:15 صباحا.

مسلسل قهوة المحطة

يعرض مسلسل قهوة المحطة على قناتى ON 8:30 مساء، والإعادة الأولى 5:30 صباحا والإعادة الثانية 3:30 مساء، ويعرض على قناة CBC 9:45 مساء، والإعادة الأولى 2:45 صباحا، والإعادة الثانية 12:15 صباحاً.

مسلسل الغاوي

يعرض مسلسل الغاوي على قناة ON في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 11:30 صباحا.

مسلسل الأميرة ظل حيطه

يعرض مسلسل الأميرة ظل حيطه على قناة ON في تمام الساعة 11 مساءً، والإعادة 9 ونصف صباحاً.

مسلسل شباب امرأة

يعرض مسلسل شباب امرأة على قناة ON في الساعة 12:15 صباحاً، والإعادة 6:45 صباحاً، ويعرض على قناة CBC في تمام الساعة 9:30 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحاً، والإعادة الثانية 11:00 صباحا.

مسلسل حسبة عمري

يعرض مسلسل حسبة عمري على قناة dmc في تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى 8 صباحا، والإعادة الثانية 3:45 مساء، وبالتزامن مع منصة Watch it الرقمية.

مسلسل عايشة الدور

يعرض مسلسل عايشة الدور على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة 2:45 صباحا والإعادة الثانية 1:30 مساء، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل لام شمسية

يعرض مسلسل لام شمسية على قناة DMC الساعة 7:15 مساء، والإعادة الأولى 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا.

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مسلسلات رمضان 2025 فى النصف الثانى



مسلسل عايشة الدور و مسلسل الأميرة ظل حيطه



مسلسل ظلم المصطبة و مسلسل قهوة المحطة



مسلسل شباب امرأة و مسلسل حسبة عمري



مسلسل الغاوي و مسلس للام شمسية