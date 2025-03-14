شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم صلاح عن مسلسل إخواتي: كانوا قلقانين منى لا أقلب العمل كوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان حاتم صلاح، خلال تصريحات لبرنامج الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090، كواليس مسلسل إخواتي الذى يشارك به فى دراما رمضان 2025، قائلاً: "كانوا فى البداية قلقانين منى فى المسلسل، والمخرج محمد شاكر خضير أخبرنى إن العمل على شعرة ما بين إنه يقلب سيت كوم أو يبقى زي ما إحنا عايزين، وقالى دورك اللى ها يحدد ده".

مواعيد العرض والإعادة

على جانب آخر يعرض مسلسل إخواتي على قناة DMC في تمام الساعة 7:15 مساء، والإعادة 1:30 صباحا، والإعادة الثانية 9:15 صباحا، بينما يعرض على dmc دراما في تمام الساعة 10 ونصف مساء، ويعاد عرضها الساعة 6:15 صباحا، والساعة 12:45 مساء، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل إخواتي

تدور أحداث مسلسل إخواتي في إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق في لغزء مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التي يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

أبطال مسلسل إخواتي

مسلسل إخواتي من بطولة كل من، نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحي، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة "ميديا هب- سعدي جوهر".

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